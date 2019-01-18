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18 января 201914:31

Скелетонист Третьяков завоевал бронзу чемпионата Европы

EPA

Российский скелетонист Александр Третьяков завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы, который проходит в рамках четвертого этапа Кубка мира. Соревнования проходят в австрийском Инсбруке. Россиянин преодолел дистанцию за 1 минуту 46,54 секунды.

Победителем стал представитель Латвии Мартин Дукурс, результат которого равен 1 минуте 46,17 секундам. Второе место занял немецкий скелетонист Аксель Юнг, отставание которого от победителя составило 0,29 секунды.

Следующий этап Кубка мира состоится 25 января в швейцарском Санкт-Морице.

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