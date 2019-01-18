Сердечный приступ у лошади убил и животное, и наездницу

Молодая наездница из Шотландии Наташа Гэлпин погибла в результате несчастного случая на тренировке. Девушка получила несовместимые с жизнью травмы после падения с лошади, которая в свою очередь умерла под седлом от сердечного приступа.

Трагедия выглядит совершенно необычной, ведь у лошади под седлом Гэлпин во время тренировки на полном ходу случился разрыв одной из артерий, сообщает британское издание The Sun. Несчастное животное скончалось прямо на трассе, уронив молодую жокея. В результате падения и наездница получила травмы и впоследствии скончалась.