Второй шанс Дмитрия Миллера: актер рассказал о чудесной встрече с женой

До того, как Дмитрий Миллер – парень из подмосковных Мытищ из семьи российских немцев – случайно попал в ленту "Слуга государев", и его карьера пошла в гору, профессиональная судьба его не баловала.

Как-то он признался: "Мало какая женщина выдержит то, что пришлось пережить рядом со мной моей жене".

Впрочем, о жене Миллера – история отдельная и совершенно чудесная.

В юности Дмитрий даже не думал идти в актеры. Он всерьез собирался стать врачом и поступил в медицинское училище, откуда его призвали в армию.

Служил он в Германии, где тогда была размещена группа советских войск. Однажды, в 1991-м, в их воинскую часть приехали на гастроли наши артисты. Среди них была и Юлия Деллос.

Актриса произвела на молодого солдата ярчайшее впечатление – он влюбился. Но признаться не смог и даже не узнал, как ее зовут.

Однако судьба приготовила им второй шанс. Спустя семь лет – после того, как Миллер отслужил, бросил медучилище и уже был студентом театрального училища имени Щепкина, взять уроки степа у Дмитрия пришла молодая женщина... Юлия Деллос.

При этой встрече уже она думала, как бы не влюбиться в Дмитрия. Ведь он – студент, а она – с маленьким ребенком на руках и неудачным опытом семейной жизни.

Любовь взяла верх – с тех пор они вместе. Хотя встречу в Германии вспомнили не сразу. Когда же сопоставили факты, то даже не сразу поверили, что такое может быть.

Однако реальная жизнь оказалась жесткой: у молодого актера работы не было, денег не хватало. Однажды, задолжав огромную сумму за электричество, прямо перед самым Новым годом они остались без света и были вынуждены уехать жить к друзьям.

В те непростые годы Юлии пришлось стать главной кормилицей в семье: она работала и актрисой, и гидом, и переводчиком, пока Дмитрию не дали работу на российском шоу в Европе, а затем педагог Миллера по фехтованию Андрей Рыклин не предложил ему бесплатно сняться в одном тизере.

С этого момента в профессиональной жизни актера началась светлая полоса: после тизера его взяли на главную роль, а потом пошли и другие предложения.

Тизер какого фильма это был? Легко ли быть "кинобабником", когда влюблен в одну женщину – свою жену? Как родители Дмитрия отнеслись к его решению бросить медицинский и стать актером, и почему он десять лет не делал предложение Юлии?

Об этом в программе Дмитрий Миллер рассказывает в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".