Духовенство РПЦ в ночь Крещения освятит все океаны планеты

Вечером 18 января во всех церквях РПЦ начнутся торжественные службы: православные верующие готовятся отметить один из основных христианских праздников — Крещение Господне.

Многие верующие собираются в эту крещенскую ночь окунуться в проруби — иордани.

Следуя традиции освящать в праздник Богоявления воду не только в храмах, но и в открытых водоемах, все четыре океана Земли освятит в крещенскую ночь Духовенство Московского патриархата, которое несет служение в России и других странах.

Северный Ледовитый океан будет освящен на берегу Моря Лаптевых — в поселке Тикси, самом северном населенном пункте Якутии,.

Община русского прихода в Рейкьявике выйдет на берег Атлантического океана, где настоятель местного прихода священник Тимофей Золотуский также совершит великое освящение воды, передает "Интерфакс".

Тихий океан будет освящен в бухте Гертнера Магаданской области (Охотское море), в бухте Новик в Приморье (Японское море) и на берегу Сиамского залива в Таиланде, а Индийский — в районе Персидского залива в ОАЭ, где есть община Русской православной церкви.