Выходные: гонки на санях, "Зимние старты" и сокровища "Первозданной России"

Всемирный день снега отметят в эти выходные во всех столичных парках. Для этого приготовили массу по-настоящему зимних развлечений. Это эстафеты на льду, забег с препятствиями, кроме того, столица принимает Кубок мира по скоростному спуску на санях.

На Воробьевых горах в выходные соберутся болельщики со всего мира. Они приехали поддержать участников Кубка мира по натурбану — это скоростной спуск на санях по натуральной трассе. Здесь она более полукилометра с многочисленными поворотами и виражами. Спортсмены ее уже вовсю обкатывают. Сейчас отсюда съезжают мужчины. Сегодня их ждет сразу несколько этапов — на одноместных и двуместных санях.

Завтра все соревнования стартуют в полдень. За первое место поборются больше 70 саночников из 11 стран мира. Самое интересное будет в половине третьего, когда на трассе начнется гонка преследования.



Тех, кому мало быть просто болельщиком и кто хочет сам прочувствовать дух соревнований, ждут завтра в Измайловском парке. В 12 часов дня там пройдет гонка с препятствиями. К участию допускаются только пары, пробежать вместе надо будет пять километров — и не просто пробежать, а с тяжелым грузом в руках. Самым спортивным парам в финале вручат призы.

А в воскресенье на катке в парке 50-летия Октября состоятся "Зимние старты", и сюда уже приходите всей семьей. На льду пройдут различные эстафеты и конкурсы — как для взрослых, так и для детей. Участие бесплатное, единственное условие — вы должны уверенно стоять на коньках.

Если такой отдых для вас покажется чересчур активным — тогда в Парк Горького: там идут бесплатные показы документальных фильмов о дальних уголках России. Например, завтра в четыре часа дня будет фильм о Камчатке.

А если перейдете дорогу и заглянете в Центральный дом художника, то сможете продолжить свое путешествие по отдаленным уголкам нашей страны. Побудете в арктической пустыне, погуляете по тайге, увидите вблизи медведя и глубоководных рыб. На фестивале "Первозданная Россия", который открылся там утром 18 января, представлены самые уникальные и редкие кадры, сделанные во время различных экспедиций.

И новость для тех, кто в эти выходные наконец решил разобрать дома свою елку: если она у вас живая, не торопитесь ее выбрасывать. Приносите ее в воскресенье в парк "Сокольники" — там придумали интересное соревнование. Елки привяжут к гироскутерам и запустят их на специальную трассу. Управлять ими нужно будет через смартфон, а после гонок дерево можно сдать на переработку.