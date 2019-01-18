Надаль третьим в мире выиграл 250 матчей на турнирах "Большого шлема"

Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал очередную победу в третьем круге Открытого чемпионата Австралии над одним из хозяев кортов Алексом де Минауром (6:1, 6:2, 6:4). Этот успех стал для второй ракетки мира юбилейным: он выиграл свой 250-й матч в турнирах "Большого шлема".

В Открытой эре тенниса первым этого рубежа достиг швейцарец Роджер Федерер, на счету которого рекордные 362 победы на "Шлемах" за карьеру. В прошлом сезоне вторым в истории рубежа в 250 выигрышей достиг серб Новак Джокович. Сейчас у него 260 таких побед. 17-кратный победитель турниров "Большого шлема" Надаль стал третьим, кто достиг подобного результата.