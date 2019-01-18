Обыски в столичном УВД: полицейского подозревают в квартирных аферах

Следственный комитет при поддержке ФСБ проводит обыски у полицейских, предположительно причастных к махинациям с квартирами. По данным следствия, несколько сотрудников УВД Юго-Западного округа на протяжении десяти лет помогали так называемым черным риелторам присваивать жилплощадь одиноких москвичей. Один подозреваемый уже задержан.

Кадры оперативной съемки Следственного комитета: судя по всему, это первые минуты после задержания подозреваемого в мошенничестве. Полицейского — погон на записи не видно, так что звания не разобрать — выводят из дома и усаживают в патрульный автомобиль.



Другие кадры сделаны уже возле отдела внутренних дел "Коньково", в котором полицейский и служит. Ведет себя задержанный, мягко говоря, развязно.

- Снял? Молодец!

Спецоперацию по задержанию сотрудника ОВД "Коньково" провели оперативники службы собственной безопасности МВД и ФСБ. По версии следователей, полицейский может быть участником банды так называемых черных риелторов.

"В рамках расследования уголовного дела о квартирных мошенничествах на территории столицы следователи ГСУ СК России по городу Москве совместно с оперативными сотрудниками провели обыски у предположительно причастных к преступлению сотрудников полиции УВД ЮЗАО. В настоящее время задержан 33-летний сотрудник полиции", — рассказала официальный представитель ГСУ СК России по городу Москве Юлия Иванова.

Во время обысков следователи, как видно на фото, изъяли сотни документов. Среди них могут быть и уголовные дела о мошенничествах с недвижимостью, ход которым, возможно, задержанный намеренно не давал.

После обысков сегодня ночью полицейского доставили на допрос в главк столичного Следственного комитета. У забора уже дежурил его адвокат, но был немногословен.

" Никто не задержан. Пока это просто информация, не подтвержденная никем", — заявил адвокат Владислав Лыжин.

- Но вы же приехали сюда представлять интересы своих доверителей? А кто они?

- Я не могу вам пока озвучить.

По некоторым данным задержанный — участковый, который собирал информацию об одиноких москвичах и прикрывал подельников по банде черных риелторов. В ближайшее время задержанному должны избрать меру пресечения в суде. Следователи выясняют, были ли у него еще подельники в погонах.