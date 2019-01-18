ЧП в Якутии: малыши гуляли в 40-градусный мороз

В Якутии выясняют, как две пятилетние девочки смогли уйти из детского сада в селе Намцы в сорокаградусный мороз.

Как передает телеканал "Россия 24", 17 января дошкольницы самостоятельно оделись и ушли домой. Хватились их только после того, как родители пришли за подружками в детский сад.

В итоге одна из девочек через 30 минут пришла домой, после чего ее с обморожением пальцев рук пришлось госпитализировать в ожоговое отделение медицинского учреждения.



Другую дошкольницу доставили домой с общим переохлаждением через 18 часов после ухода из детсада. В тот день погода в Намцах составляла -43°…-45°.

Прокуратура потребовала от начальника управления образования Намского района привлечь к строгой дисциплинарной ответственности виновных лиц и принять меры по профилактике подобных нарушений.

Полиция проводит процессуальную проверку в связи с происшествием.