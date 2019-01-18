Имущество экс-главы Серпуховского района тянет на бюджет города

Стоимость имущества бывшего главы Серпуховского района Подмосковья и его подельников оценивается более чем в 2 миллиарда 200 миллионов рублей. И это только по кадастровой стоимости. Такое заявление сделали в Следственном комитете России. Обладателя 676 объектов недвижимости и 20 автомобилей Александра Шестуна обвиняют в превышении должностных полномочий, мошенничестве и ведении незаконного бизнеса.

Как выяснилось, в течение нескольких лет чиновники использовали хитроумную схему, чтобы за копейки скупить огромные участки в области. Суть в том, что сначала землю сдавали в аренду подставным фирмам, на ней возводились хозяйственные постройки, поясняет телеканал "Россия 24". После этого искусственно создавались условия для ее льготной продажи.

Так, например, купив участок в деревне Борисово за 628 тысяч рублей, его продали под строительство магазина "Лента" уже за 160 миллионов. Заработанные деньги Александр Шестун и его подельники вкладывали в недвижимость и другое дорогостоящее имущество, записав часть на друзей и знакомых.



Александр Шестун участвовал в незаконной предпринимательской деятельности в ряде коммерческих фирм 15 лет – с 2003 по 2018 годы. Эти фирмы получали прибыль под его покровительством.

Шестун был арестован 14 июня 2018 года. Срок ареста продлен до 13 февраля 2019 года. Его сообщники — гендиректором сети строительных магазинов "Браво" Борис Криводубский и бизнесмен Сергей Самсонов --- объявлены в розыск.

С 2008 по 2011 годы объявленные в розыск приобрели четыре земельных участка площадью 10 гектаров. При этом при продаже участков ущерб бюджету составил не менее 62 миллионов рублей.

Шечтун и его сообщники обвиняются в мошенничестве, незаконном предпринимательстве и отмывании незаконно полученных денег и имущества

Чиновник и его подельники часто оформляли приобретаемую недвижимость га своих родственников и знакомых, которые зачастую ничего даже не подозревали о "своей" новой собственности и количестве оформленных на них объектов.

17 января Генпрокуратура подала в Мособлсуд иск о конфискации у Шестуна имущества на 10 миллиардов рублей. Соответчиками по иску являются 15 физических и 20 юридических лиц. За превышение полномочий экс-чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы.