"Пари Сен-Жермен" готов заплатить "Зениту" за Паредеса 35 миллионов евро

Французский "Пари Сен-Жермен" включился в борьбу за полузащитника санкт-петербургского "Зенита" Леандро Паредеса. Клуб из столицы Франции сделал "сине-бело-голубым" предложение в размере 35 миллионов евро.

Об этом сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на Sky Sport. Ранее питерцы установили ценник на свеого хавбека в размере 40 миллионов евро. Кроме того, интерес к аргентинцу проявляет и лондонский "Челси", однако по информации итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио официального предложение "Зенит" не получал.

Напомним, что Паредес выступает за "Зенит" с 2017 года. За время выступлений в клубе с берегов Невы аргентинец провел 43 матча и стал автором семи голов.