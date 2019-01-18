Новости Происшествия

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18 января 201915:46

На газопроводе в Ленинградской области произошел взрыв

фото EPA

В Ленинградской области на магистральном газопроводе прогремел взрыв.

Инцидент произошел в деревне Овино Тихвинского района. Как сообщили ТАСС в Главном управлении МЧС по Ленинградской области, спасатели выехали на место ЧП.

Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.

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