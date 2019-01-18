Патриарх Кирилл и спикер Совфеда Матвиенко стали почетными профессорами РАН

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл удостоен звания почетного профессора Российской академии наук.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировала руководитель пресс-службы РАН Светлана Попова.

Она рассказала агентству, что патриарх — "большой популяризатор науки, большой друг Сергея Петровича Капицы, Осипова Юрия Сергеевича (президента РАН в 1991-2013годах)".

По ее словам, предстоятель Русской православной церкви неоднократно принимал участие в телепрограмме о науке Сергея Капицы "Очевидное — невероятное", знал его отца, лауреата Нобелевской премии по физике

знаменитого советского физика Петра Капицу.

Попова рассказала, что звание почетного профессора Российской академии наук будет также присвоено спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко.

Собеседница агентства подчеркнула, что торжественная церемония состоится 22 января, в ходе очередного заседания президиума РАН. Новых почетных профессоров представит вице-президент академии Юрий Балега.

Патриарх Кирилл с 2010 года является почетным профессором Национального исследовательского ядерного университета МИФИ.