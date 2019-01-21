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Помогите детям. Русфонд 56 минут назад
Нужна помощь: Киру Шорникову спасет операция на сердце
Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.
Сегодня мы рассказываем о пятилетней Кире Шорниковой из Ростова-на-Дону.
У девочки врожденный порок сердца – дефект межпредсердной перегородки. Его обнаружили, когда Кира в два года попала в больницу с острым аппендицитом. Девочка перенесла несколько операций на кишечнике, после которых долго и тяжело восстанавливалась. Между тем состояние сердца Киры ухудшается, размер дефекта увеличился, девочка страдает от одышки. Кардиохирурги готовы провести операцию и закрыть дефект эндоваскулярно, через сосуды, с помощью специального импланта – окклюдера. Но оплатить дорогой имплант многодетная семья Шорниковых не в силах.
Из письма Елены Шорниковой, мамы Киры:
"В два года дочку экстренно прооперировали по поводу острого аппендицита. Тогда же, во время обследования, у моей малышки выявили врожденный порок сердца – дефект межпредсердной перегородки. Кардиолог сказал, что потребуется хирургическое вмешательство, но сначала Кира должна набрать вес, окрепнуть после операции. Восстанавливалась дочка долго и тяжело, поэтому врачи дважды переносили операцию. А в этом году появились симптомы, говорящие о нарушениях в работе сердца: Кира стала быстро уставать, у нее возникает одышка. Врач считает, что больше откладывать операцию нельзя: дочка растет, нагрузки увеличиваются, сердце не справляется, развиваются осложнения. Сейчас дефект еще можно закрыть щадящим методом, через сосуды, с помощью специального импланта – окклюдера. Саму операцию сделают за счет средств ОМС, но нужно оплатить окклюдер. А нам не собрать нужную сумму, воспитываем троих детей, денег в семье хватает только на самое необходимое. Прошу вас, помогите!"
Для спасения Киры Шорниковой не хватает 181 528 руб.
Детский кардиолог кардиохирургического центра Ростовской областной больницы Лариса Живова (Ростов-на-Дону): "Кире необходимо в ближайшее время провести эндоваскулярное закрытие дефекта межпредсердной перегородки. После щадящей операции девочка быстро восстановится, будет нормально расти и развиваться".
Внимание!
Цена окклюдера 294 142 руб.
112 614 руб. собрали читатели rusfond.ru.
Не хватает 181 528 руб.
Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в 171 печатном, телевизионном и интернет-СМИ в регионах РФ. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 12,681 млрд руб. В 2019 году (на 17 января) собрано 57 215 141 руб., помощь получили 79 детей. В 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг и получил благодарность Президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность. В ноябре 2018 года Русфонд выиграл президентский грант на издание интернет-журнала для потенциальных доноров костного мозга «Кровь5». Президент Русфонда Лев Амбиндер – лауреат Государственной премии РФ.
Серьезную поддержку получили сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты и больницы России. Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ "Курск", 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников "Норд-Оста", 100 семьям пострадавших в Беслане. Фонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник", награжден памятным знаком "Милосердие" № 1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда – Лев Амбиндер, член Совета при президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека, лауреат премии "Медиаменеджер России" 2014 года в номинации "За социальную ответственность медиабизнеса". Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами. Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать.
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