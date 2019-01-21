Нужна помощь: Киру Шорникову спасет операция на сердце

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Сегодня мы рассказываем о пятилетней Кире Шорниковой из Ростова-на-Дону.

У девочки врожденный порок сердца – дефект межпредсердной перегородки. Его обнаружили, когда Кира в два года попала в больницу с острым аппендицитом. Девочка перенесла несколько операций на кишечнике, после которых долго и тяжело восстанавливалась. Между тем состояние сердца Киры ухудшается, размер дефекта увеличился, девочка страдает от одышки. Кардиохирурги готовы провести операцию и закрыть дефект эндоваскулярно, через сосуды, с помощью специального импланта – окклюдера. Но оплатить дорогой имплант многодетная семья Шорниковых не в силах.

Из письма Елены Шорниковой, мамы Киры:

"В два года дочку экстренно прооперировали по поводу острого аппендицита. Тогда же, во время обследования, у моей малышки выявили врожденный порок сердца – дефект межпредсердной перегородки. Кардиолог сказал, что потребуется хирургическое вмешательство, но сначала Кира должна набрать вес, окрепнуть после операции. Восстанавливалась дочка долго и тяжело, поэтому врачи дважды переносили операцию. А в этом году появились симптомы, говорящие о нарушениях в работе сердца: Кира стала быстро уставать, у нее возникает одышка. Врач считает, что больше откладывать операцию нельзя: дочка растет, нагрузки увеличиваются, сердце не справляется, развиваются осложнения. Сейчас дефект еще можно закрыть щадящим методом, через сосуды, с помощью специального импланта – окклюдера. Саму операцию сделают за счет средств ОМС, но нужно оплатить окклюдер. А нам не собрать нужную сумму, воспитываем троих детей, денег в семье хватает только на самое необходимое. Прошу вас, помогите!"

Для спасения Киры Шорниковой не хватает 181 528 руб.

Детский кардиолог кардиохирургического центра Ростовской областной больницы Лариса Живова (Ростов-на-Дону): "Кире необходимо в ближайшее время провести эндоваскулярное закрытие дефекта межпредсердной перегородки. После щадящей операции девочка быстро восстановится, будет нормально расти и развиваться".

Внимание!

Цена окклюдера 294 142 руб.

112 614 руб. собрали читатели rusfond.ru.

Не хватает 181 528 руб.

ПОМОЧЬ КИРЕ

Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в 171 печатном, телевизионном и интернет-СМИ в регионах РФ. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 12,681 млрд руб. В 2019 году (на 17 января) собрано 57 215 141 руб., помощь получили 79 детей. В 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг и получил благодарность Президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность. В ноябре 2018 года Русфонд выиграл президентский грант на издание интернет-журнала для потенциальных доноров костного мозга «Кровь5». Президент Русфонда Лев Амбиндер – лауреат Государственной премии РФ.

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