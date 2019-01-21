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Помогите детям. Русфонд 56 минут назад

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21 января 201909:00

Нужна помощь: Киру Шорникову спасет операция на сердце

Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.

Сегодня мы рассказываем о пятилетней Кире Шорниковой из Ростова-на-Дону.

У девочки врожденный порок сердца – дефект межпредсердной перегородки. Его обнаружили, когда Кира в два года попала в больницу с острым аппендицитом. Девочка перенесла несколько операций на кишечнике, после которых долго и тяжело восстанавливалась. Между тем состояние сердца Киры ухудшается, размер дефекта увеличился, девочка страдает от одышки. Кардиохирурги готовы провести операцию и закрыть дефект эндоваскулярно, через сосуды, с помощью специального импланта – окклюдера. Но оплатить дорогой имплант многодетная семья Шорниковых не в силах.

Из письма Елены Шорниковой, мамы Киры:

"В два года дочку экстренно прооперировали по поводу острого аппендицита. Тогда же, во время обследования, у моей малышки выявили врожденный порок сердца – дефект межпредсердной перегородки. Кардиолог сказал, что потребуется хирургическое вмешательство, но сначала Кира должна набрать вес, окрепнуть после операции. Восстанавливалась дочка долго и тяжело, поэтому врачи дважды переносили операцию. А в этом году появились симптомы, говорящие о нарушениях в работе сердца: Кира стала быстро уставать, у нее возникает одышка. Врач считает, что больше откладывать операцию нельзя: дочка растет, нагрузки увеличиваются, сердце не справляется, развиваются осложнения. Сейчас дефект еще можно закрыть щадящим методом, через сосуды, с помощью специального импланта – окклюдера. Саму операцию сделают за счет средств ОМС, но нужно оплатить окклюдер. А нам не собрать нужную сумму, воспитываем троих детей, денег в семье хватает только на самое необходимое. Прошу вас, помогите!"

Для спасения Киры Шорниковой не хватает 181 528 руб.

Детский кардиолог кардиохирургического центра Ростовской областной больницы Лариса Живова (Ростов-на-Дону): "Кире необходимо в ближайшее время провести эндоваскулярное закрытие дефекта межпредсердной перегородки. После щадящей операции девочка быстро восстановится, будет нормально расти и развиваться".

Внимание!

Цена окклюдера 294 142 руб.

112 614 руб. собрали читатели rusfond.ru.

Не хватает 181 528 руб.

ПОМОЧЬ КИРЕ

Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в 171 печатном, телевизионном и интернет-СМИ в регионах РФ. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 12,681 млрд руб. В 2019 году (на 17 января) собрано 57 215 141 руб., помощь получили 79 детей. В 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг и получил благодарность Президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность. В ноябре 2018 года Русфонд выиграл президентский грант на издание интернет-журнала для потенциальных доноров костного мозга «Кровь5». Президент Русфонда Лев Амбиндер – лауреат Государственной премии РФ.

Серьезную поддержку получили сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты и больницы России. Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ "Курск", 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников "Норд-Оста", 100 семьям пострадавших в Беслане. Фонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник", награжден памятным знаком "Милосердие" № 1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда – Лев Амбиндер, член Совета при президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека, лауреат премии "Медиаменеджер России" 2014 года в номинации "За социальную ответственность медиабизнеса". Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами. Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать.

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