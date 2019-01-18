Легковушка врезалась в остановку с людьми с Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге два человека получили травмы в результате наезда легкового автомобиля, водитель которого не справился с управлением и врезался в автобусную остановку. Последствия аварии сняли на видео.

ДТП произошло около трех часов дня в пятницу, 18 января, на Гражданском проспекте, рядом со станцией метро "Академическая". Владелец легковушки не смог удержать машину на скользкой дороге, она вылетела с проезжей части и сбила несколько человек на автобусной остановке.

Пострадали по меньшей мере два человека, в том числе пожилая женщина, которая, как уточняет 78.ru, получила тяжелые травмы.