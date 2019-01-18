Диана Арбенина попала в больницу с сердечным приступом

Лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина перенесла сердечный приступ. В настоящее время певица находится во французской клинике, ее состояние стабильное, передает РИА Новости со ссылкой на pr-директора Арбениной Марию Кохель.

Артистку госпитализировали в 21 час 17 января. Приступ длился 16 часов, и медики до сих пор не смогли окончательно снять боль, но жизни Арбениной ничего не угрожает.

Певица при этом не собирается отменять концерты, запланированные в рамках юбилейного тура, успокаивает поклонников и собирается вернуться в строй в скором времени.