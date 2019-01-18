Лукашенко рассказал о давлении на Путина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что на Владимира Путина в вопросах взаимоотношений с Минском могут оказывать давление. По его мнению, проблемы вызваны деструктивной позицией отдельных российских чиновников.

"Все в частностях, все в личностях, все в том, что кому-то не нравится курс, который Беларусь проводит", — заявил белорусский лидер.

Причем речь идет не просто о внешнеполитическом курсе Белоруссии, а о экономике и социальном укладе, который строится на принципах справедливости. По словам белорусского лидера, "кому-то хочется понизить градус Белоруссии в России, вот и начинаются эти нападки".

Как сообщает агентство БелТА, Лукашенко не считает нынешний момент отношений с Россией каким-то "критическим или острым". По его мнению, в РФ есть "есть бывшие руководители, которые давно работают, которые заняли определенную позицию давления даже на собственного президента". Но по встречам Путиным Лукашенко видит, что "он нацелен на то, чтобы мы ни в коем случае не разорвали отношения Беларуси и России". Кроме того, он подчеркнул, что Россия для Белоруссии не просто главный партнер, а "самое близкое, братское государство, где живут просто наши люди, так оно и будет".

Ранее Александр Лукашенко заявлял, что вопрос об объединении Белоруссии и России на повестке дня не стоит. Он назвал этот вопрос "глупым и притянутым за уши".

Накануне Нового года Путин и Лукашенко провели несколько встреч. Обсуждалась компенсация Минску за налоговый маневр в нефтяной сфере.