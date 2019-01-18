Роналду предстанет перед судом по делу о мошенничестве

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду стал фигурантом дела о фискальном мошенничестве и уже во вторник предстанет перед судом Мадрида. Ему грозит тюремное заключение сроком на два года условно и штраф в размере 16,9 миллиона фунтов стерлингов.

Португальцу предъявлено обвинение в неуплате налогов. С 2011 по 2014 год Роналду не отчислял деньги в казну Испании за заработок на имиджевых правах, сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на Mirror. В указанный период он не доплатил налоговикам 12,8 миллиона фунтов.

Роналду уже согласился с обвинениями и готов выплатить штраф.

Помимо португальца в аналогичном правонарушении фигурирует и экс-хавбек "Реала" и сборной Испании Хаби Алонсо. Ему вменяются налоговые преступления в период с 2010 по 2012 год. За это прокуратура Испании требует для него пять лет тюрьмы и штраф на сумму четыре миллиона евро.