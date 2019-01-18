Бывший адвокат нынешнего президента США, единожды пойдя на сделку со следствием, продолжает давать показания против своего прежнего работодателя.

Следователи раскопали ещё один грех, числящийся за Майклом Коэном. И он сразу переложил всю вину на Дональда Трампа.

Обвинение, как сообщает Wall Street Journal, состоит в том, что Коэн в 2014 и 2015 годах заказывал и оплачивал у одного своего знакомого предпринимателя организацию фейковых результатов онлайн-опросов.

Коэн заказал у Джона Гейджера создание компьютерной программы, которая бы искажала результаты интернет-предпочтений пользователей в интересах одного из кандидатов.

Примечательно, что программа так и не заработала как следует. Трамп в тех опросах не набирал необходимых голосов. Более того, по заявлению Гейджера Коэн, хоть и обещал ему за работу 50 тысяч долларов, однако выплатил лишь около 12 тысяч.

Бывший адвокат, лишь недавно избежавший пожизненного приговора, поспешил всю вину за махинации переложить на президента, заявив что был лишь марионеткой и послушным исполнителем.

“То, что я делал, я делал по указанию и исключительно в интересах президента США Дональда Трампа”, — пояснил Коэн, опубликовав признание в соцсети.

Если он в чём-то и раскаивается, то лишь в “слепой преданности” Дональду Трампу, пояснил осуждённый на 3 года тюрьмы адвокат.

Сам президент не раз уже говорил, что любое нарушение закона его адвокатом лежит на совести самого адвоката, так как Коэну по должности положено было знать, где он преступает закон. Свои доводы Трамп также выложил в соцсеть.