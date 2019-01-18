Испугавшийся каннибалов краснодарец взял в заложники сына и пригрозил взорвать квартиру

В Краснодаре 41-летний мужчина забаррикадировался в своей квартире вместе с 11-летним сыном и грозил взорвать газовый баллон, если полицейские попробуют взять его силой. Очевидцы сняли на видео работу оперативников.

Инцидент произошел около половины 11 утра в пятницу, 18 января, в пятиэтажном доме на улице Васильченко в поселке Лорис.

"Выходить не буду. Потому что у нас здесь людей жрут, у нас тут каннибалы живут. Людей без головы находят", — возмущался мужчина.

Подъезд оцепили, всех соседей эвакуировали, а после неудачных переговоров спецподразделения пошли на штурм квартиры. Обошлось без происшествий: злоумышленника доставили в отделение, его сына освободили, хотя на записях его тоже выводят с руками за спиной.

Уже в отделении выяснилось, что подозреваемый состоит на учете в психоневрологическом диспансере.