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18 января 201916:36

Москвичку убило упавшей с крыши сосулькой

фото: Сергей Варшавчик

Несчастный случай произошел днем 18 января в Москве: в результате падения снега с крыши погибла женщина.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в пресс-службе префектуры Юго-Восточного административного округа столицы.

Отмечается, что трагедия произошла примерно в 13:00 мск около дома № 3 в Танковом проезде, где проводилась работа по уборке снега и льда. Территория была огорожена, но женщина проигнорировала предупреждения и оттолкнула сотрудника ГБУ "Жилищник", пройдя за ограждение.

В этот момент на нее с крыши рухнула сосулька. В итоге женщина скончалась на месте, сотрудник ГБУ с травмами был госпитализирован.

Как заявила сотрудница московского главного управления Следственного комитета Юлия Иванова, по факту гибели прохожей проводится доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

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