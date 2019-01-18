Вучич обвинил евровласти в газовом лицемерии

На двойные стандарты в отношении поставок российского газа через территорию Западной Европы и балканских стран обратил внимание на пресс-конференции президент Сербии.

Александр Вучич сказал, что ни один из газопроводов, альтернативных российскому (в частности из Азербайджана), не располагает достаточными объемами газа. Кроме того, по его словам, все варианты поставок газа, которые предлагались Сербии, предполагают почти вдвое большую цену топлива.

Такой подход евровластей Вучич назвал "лицемерием". Он напомнил, что 17 января (когда в Сербии был с визитом президент России Владимир Путин) уже начал об этом говорить.

В качестве примера он привел твердую позицию Ангелы Меркель, которая "не уступает ни на миллиметр, как бы ни давили на нее американцы, в том, что касается "Северного потока-2".

Власти Германии выполнили все работы на своей территории для приема газа из российского газопровода, напомнил Вучич.

"Земли ЕС, получается, имеют право на этот газ, так почему бы мы, сербы, не имели такого права?" – спросил он и добавил, что "транзитный маршрут проходил бы через Сербию".

Вучич также отметил, что "Сербия должна откуда-то получить газ". "Через Болгарию из "Турецкого потока", или через Украину и Венгрию — для нас важно только то, чтобы цена была доступная", — цитирует его слова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в ходе визита в Сербию 17 января Владимир Путин сообщил, что Россия готова инвестировать 1,4 миллиарда долларов США в создание инфраструктуры для продолжения газопровода "Турецкий поток" в европейские страны через территорию Сербии.