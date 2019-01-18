Биатлон. Обнародован состав сборной России в женской эстафете

Тренерский штаб сборной России по биатлону огласил состав команды на эстафетную гонку 4х6 км среди женщин в рамках очередного этапа Кубка мира. Она состоится 19 января в немецком Рупольдинге. Старт гонки намечен на 16:30 по московскому времени.

Сборную России будут представлять Анастасия Морозова, Светлана Миронова, Ирина Старых и Екатерина Юрлова-Перхт, сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России. Таким образом, в команде произошло три изменения по сравнению с триумфальным этапом в Оберхофе, где российские биатлонистки одержали победу.