"Верным курсом": подведение макроэкономических итогов недели в прямом эфире

Сегодня, 18 января, в 18:00 в прямом эфире программы "Верным курсом" на YouTube-канале "России 24" Олег Богданов, Александр Кареевский и Алексей Бобровскиий подводят макроэкономические итоги недели.

Прямую трансляцию смотрите на YouTube-канале "Россия 24".



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