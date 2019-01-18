Не спасли: данные о втором пилоте Су-34 не подтвердились

Спасателям удалось вытащить из воды пока только одного летчика. Сейчас его поместили в медицинский модуль самолета Ан-26 и перевозят в Хабаровск. Состояние пилота стабильное, жизни ничего не угрожает. Информация, будто спасен второй пилот Су-34, не подтвердилась, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Напомним, 18 января во время учебно-тренировочного полета столкнулись два фронтовых бомбардировщика Су-34. Инцидент произошел над Японским морем, в 35 километрах от берега. По предварительным данным, экипажи обеих боевых машин катапультировались.