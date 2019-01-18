Горящий в Ленобласти магистральный газопровод сняли на видео

Возгорание на находившемся на ремонте отрезке магистрального газопровода в Тихвинском районе Ленобласти произошло, по предварительным данным, из-за действий тракториста, случайно зацепившего трубу ковшом. Последовал хлопок, после чего в небо взмыла огненная струя, которую очевидцы сняли на видео.

Инцидент произошел днем 18 января во время строительно-аварийных работ на 460 километре магистрального газопровода, в районе деревни Овино. Пламя, по оценкам местных жителей, поднималось на высоту до 20 метров.

Оборудование отключено, в ближайшее время специалисты будут выводить остаточный газ из участка газопровода. На снабжение "голубым топливом" ближайших домов авария не повлияет, заверили в МЧС.

