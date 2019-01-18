"Зенит" приобретет защитника сборной Украины Ракицкого

Санкт-петербургский "Зенит" близок к приобретению защитника донецкого "Шахтера" и сборной Украины Ярослава Ракицкого. Сам футболист уже согласовал с "сине-бело-голубыми" контракт сроком на 3,5 года и будет ежегодно зарабатывать по нему 2,5 миллиона евро.

Однако несмотря на личный договор, клубы продолжают переговоры о сумме трансфера, сообщает ua.tribuna.com. Представители клуба из Северной столицы предложили "горнякам" 8 миллионов евро, в то время как те хотят заработать на продаже своего игрока 10 миллионов и бонусные выплаты.

Напомним, что Ракицкий всю свою карьеру провел за "Шахтер". За донецкий клуб он выступает с 2003 года.