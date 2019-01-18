Россиянина арестовали за теракт в центре Осло

20-летний россиянин арестован в Норвегии по подозрению в терроризме. Он напал с ножом на женщину, пришедшую в магазин в центре Осло. Состояние женщины оценивается как критическое.

Россиянин приехал в Норвегию транзитом из Швеции. Известно, что он задержан полицией и сотрудничает со следствием, сообщает ТАСС.

Глава Полицейской службы безопасности Норвегии (PST) Бенедикте Бьёрнланн обещает выяснить все обстоятельства произошедшего, после чего будет ясно, расценивать ли нападение как теракт.