"Спасибо санкциям": Медведев сравнил российский комбайн с космическим кораблем

Антироссийские санкции способствовали росту рынка сельскохозяйственной техники в стране. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время посещения завода сельскохозяйственной техники "Клаас".

Завод, который был основан в 2003 году, производит зерноуборочные комбайны, зерновые жатки и тракторы, уточняет РИА Новости. Глава правительства отметил, что впечатлен тем, как развилось производство за последние годы. В ответ представители завода признались, что сами не ожидали таких темпов роста. В 2015 году они запустили вторую линию производства.

"Спасибо санкциям, которые были введены в отношении Российской Федерации", — сказал Медведев.

Затем глава правительства поднялся в кабину комбайна. Он сравнил ее с космическим кораблем: "Обзор великолепный. Кондиционирование хорошее, комбайнер не страдает, потом не обливается". Также комбайн оснащен компьютером и системой навигации.

Медведев осмотрел выставку сельскохозяйственной техники разных производителей, представленных на рынке. Он подчеркнул необходимость здоровой конкуренции и отметил, что на выставке представлены и машины из Белоруссии.