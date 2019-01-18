Футбольный матч с участием Мамаева и Кокорина отменен

Футбольный матч с участием игрока санкт-петербургского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева сыгран не будет. Этому воспрепятствовала Федеральная служба исполнения наказаний (ФИСН), о чем сообщил член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Павел Пятницкий.

"Мне только что стало известно, что руководство ФСИН России приняло решение отказать в проведении ранее запланированного мероприятия по мини-футболу в СИЗО-2 с участием Мамаева, — написал Пятницкий в своем личном Twitter-аккаунте. – Надеюсь, что это действительно так, поскольку убежден, что данное решение – единственно верное и соответствующее закону".

Принять участие в матче рвался Мамаев, в то время как Кокорин отказался от игры в футбол. Футболист мотивировал это тем, что согласно своему действующему контракту он не имеет права принимать участие в матчах при несертифицированных условиях.

Напомним, что оба футболиста заключены под стражу до 8 февраля.