Конфликт в Донбассе – это подарок Западу, уверен Лукашенко

Вооруженный конфликт в Донбассе – это второй по значимости подарок Западу после развала Советского Союза, уверен президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Он считает, что гражданская война открывает Штатам широкие возможности, вплоть до установки на территории Украины американских ракет средней и меньшей дальности, которыми можно обстреливать всю Россию до Урала. Поэтому вооруженный конфликт в Донбассе нужно разрешать как можно скорее, цитирует главу Республики агентство ТАСС.

Кроме того, Александр Лукашенко опроверг информацию, будто Белоруссия поставляет дизельное топливо для вооруженных сил Украины. Он заявил, что поручил провести проверку, которая показала: все дизельное топливо в танках ВСУ российское. И объем поставок горюче-смазочных материалов продолжает расти.

В заключении Лукашенко выразил обеспокоенность тем, что в Республику хлынуло оружие из Незалежной. Ранее Лукашенко поручил усилить охрану границы между двумя странами.