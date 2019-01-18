Все проблемы с двигателем "Ангары" решены

Все ракетные двигатели РД-191, поставляемые заказчику, абсолютно исправны.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал руководитель научно-производственного объединения "Энергомаш" имени В.П. Глушко Игорь Арбузов.

Он подчеркнул, что его удивляет трактовка в средствах массовой информации статьи, опубликованных на сайте "Королёвских чтений", в которой описывается путь преодоления низкочастотной вибрации.

Арбузов отметил, что "Энергомаш" — единственный производитель, чьи двигатели могут достигать дросселирования до 38%, и они не были бы допущены к эксплуатации, если бы проблемы не были решены.

В свою очередь руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что в появившихся публикациях решенная в прошлом проблема подаётся как актуальная. Он назвал это абсурдом и сообщил, что в возглавляемом им ведомстве публикациям очень сильно удивились.

РД-191 — российский однокамерный жидкостный ракетный двигатель с дожиганием окислительного газа, работающий на нетоксичных компонентах (керосин + жидкий кислород). Разработан для семейства российских ракет-носителей "Ангара".