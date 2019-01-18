Рыбке вызвали скорую

У Насти Рыбки, которая в настоящее время находится в столичном изоляторе временного содержания, поднялась высокая температура. Ей вызвали скорую помощь.

Адвокат Александр Молохов рассказал РИА Новости, что здоровье его подзащитной подорвало долгое пребывание в тюрьме в Таиланде. Кроме того, задержание в аэропорту стало для нее большим ударом после всех потрясений, которые "она испытывала в этой жуткой тюрьме на протяжении многих месяцев".

В свою очередь заместитель председателя ОНК столицы Ева Меркачева сообщила, что у Рыбки не было теплых зимних вещей, а в автозаке почти не топили, поэтому она подхватила простуду. Однако в целом задержанные считают, что по сравнению с тайской тюрьмой российские изоляторы — просто рай. Остальные задержанные чувствуют себя хорошо, но считают дело против них надуманным "и будут всячески протестовать против данных обвинений".

Сейчас все фигуранты дела находятся в ИВС Зябликово. Днем 19 января в Нагатинском суде Москвы будет рассматриваться вопрос об избрании им меры пресечения.



Самолет с Анастасией Вашукевич (Настя Рыбка), Александром Кирилловым (Алекс Лесли) и еще пятью участниками секс-тренингов для российских туристов приземлился в Шереметьеве накануне вечером. Сразу после прохождения погранконтроля их встретили полицейские. Рыбка активно отбивалась от российских оперативников, но сопротивление было недолгим. Всем задержанным инкриминируют вовлечение в занятия проституцией. Максимальная санкция — шесть лет лишения свободы.