МИД РФ: Штаты стремятся к безраздельному военному первенству

Новая стратегия развития американской системы противоракетной обороны – это откровенно конфронтационный документ. Он четко показывает желание США захватить безраздельное военное первенство в мире и проводить операции в любой точке планеты, пишет агентство ТАСС со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел РФ.

По мнению российских дипломатов, после появления такого агрессивного документа, как "Обзор политики США в сфере противоракетной обороны", нужно немедленно возобновить общение между Вашингтоном и Москвой. Необходимо обсудить целый ряд вопросов, которые касаются международной безопасности и контроля за вооружениями. В МИД напомнили, что предлагали Штатам сесть за стол переговоров еще летом, но предложение осталось без ответа.

Напомним, 17 января США опубликовали стратегию развития своей ПРО. Она должна защитить Соединенные Штаты даже от новых крылатых и гиперзвуковых ракет, которые разрабатывают Россия и Китай.

Среди прочего Пентагон планирует усилить спутниковую группировку. В нее войдут как космические аппараты-разведчики, так и перехватчики. Военные собираются провести исследования и выяснить, во сколько обойдется выведение элементов ПРО на орбиту. Если расходы окажутся приемлемыми, то их внесут в оборонный бюджет уже в следующем году.