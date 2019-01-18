Шатдаун на оба ваших дома: Пелоси не пустила Трампа в Конгресс, а он отобрал у нее самолет

Нелетный сезон начинается в США. Из-за шатдауна под угрозой отмены оказались сотни авиарейсов. За рубеж не летят ни Дональд Трамп, ни его помощники-республиканцы, ни его противники-демократы. Денег в американском бюджете на это нет. Но на гонку вооружений средства у Вашингтона нашлись, причем значительные.

Дня, когда шатдаун заставит авиапассажиров встать в длинные очереди, в Америке со страхом ждут все четыре недели, что тянется рекордный бюджетный кризис. И этот день, похоже, совсем рядом. Сотрудники пунктов проверки воздушной гавани Лос-Анджелеса, по словам их профсоюзного лидера, близки к голодным обморокам.

"Как вы видите, люди получают еду. Пытаются получить хоть что-то, чтобы выжить", — говорит Бобби Ороско.

Изведать на себе все трудности перемещения регулярными авиалиниями Трамп предложил спикеру Нижней палаты Нэнси Пелоси. Та попросила перенести из-за шатдауна трамповское обращение к стране. Он в ответ отобрал у нее военный самолет, на котором Пелоси собиралась отправиться в Бельгию, Египет и Афганистан. Не даете из бюджета денег на стену с Мексикой? Не будет и на керосин.

"Почему Нэнси Пелоси вместе с другими демократами должна отравляться на 7-дневную экскурсию в то время, когда 800 тысяч человек остаются без зарплаты?" – поинтересовался Трамп.

Сам Трамп тоже не летит. Собирался в Давос, но в итоге в Вашингтоне останется не только он, но и вся готовившаяся на форум делегация. "Шатдаун на оба ваших дома", — не выдержал в "Твиттере" сенатор-республиканец Линдси Грэм:

"Одна реакция в стиле второкурсника не заслуживает другой. Угроза спикера Пелоси отменить речь "О положении страны" была весьма безответственным и открыто политическим шагом. Президент Трамп тоже поступает плохо, не давая спикеру Пелоси военный самолет для посещения наших войск в Афганистане, союзников в Египте и НАТО".

Ситуация из ряда вон. Новейшая история, по сути, знает только один похожий пример. В 2008 году Виктор Ющенко в последний момент отобрал у премьера Юлии Тимошенко правительственный Ил-62, на котором та собиралась лететь на переговоры в Москву.

Ведущая Эллен Дедженерес в перипетиях украинской политики не сильна, и у нее свои параллели: "На днях я переключала канала и наткнулась на фильм ужасов "Сияние". Помните такой? Я была не в курсе, но они его усовершенствовали. Посмотрите!" Далее показали измененный фрагмент фильма, где мальчик едет на велосипеде по длинному коридору, а за углом встречает Пелоси и Шумера, которые произносят свою речь после обращения Трампа. Ребенок в ужасе начинает кричать.

Впрочем, самому президенту США сейчас, пожалуй, ближе другая картина Кубрика — "Космическая одиссея". Представляя в Пентагоне "звездные войны Трампа" (так язвительные газетчики уже окрестили стратегию развития американской ПРО), верховный главнокомандующий США возник на сцене из кромешной тьмы. С учетом всех деталей концепции собравшимся тьма могла напомнить межгалактическую.

"Мой новый бюджет будет включать расходы на космические системы ПРО. Это новая технология. Это станет очень большой частью нашей обороны и нашего наступления", — заявил Трамп.

Идея, более подробно изложенная в докладе Пентагона, состоит в том, чтобы разместить на орбите спутники-сенсоры, а в перспективе еще и перехватчики. Весьма откровенно в документе подошли к списку тех, против кого вооружаются. Трамп из угроз назвал только Иран, намекнул на КНДР, но пентагоновские стратеги особо упирают на Китай и Россию. Испытания новейшей системы "Авангард" для США явно стали холодным душем.

"На протяжении десятилетий США были мировыми лидерами в гиперзвуковых исследованиях и намеренно предпочитали не использовать эти системы в военных целях. Китай и Россия сделали другой выбор, — сказал исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахан. — Наша страна не ищет себе неприятелей, но мы не будем их игнорировать".

Вот только гонку вооружений подхлестывают как раз в Вашингтоне. Уже 2 февраля США в одностороннем порядке собираются выйти из ДРСМД. Новая стратегия ПРО во многом напоминает идеи Рейгана с его программой СОИ. Но есть и разница. Пообещав заседающим в Конгрессе лоббистам американского ВПК освоение космических (в прямом и переносном смысле) бюджетов, часть из этих людей хозяин Белого дома пытается перетянуть на свою сторону. Проще говоря, космос как прикрытие.