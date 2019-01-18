Цена победы: "Золотой бедуин" в шестнадцатый раз отправился в Россию
Президент России Владимир Путин поздравил "КАМАЗ-мастер" с победой в ралли "Дакар". Президент направил телеграмму гонщикам команды, занявшей первые два места в общем зачете грузовиков. Путь к финишу был сложным: с дистанции под давлением судей и из-за поломок сошли два из четырех экипажей команды.
В руках российских гонщиков — заветный "Золотой бедуин". Они мечтали и приближали этот момент триумфа весь год. Российский экипаж КамАЗа снова лучший на "Дакаре", в самом престижном ралли-марафоне планеты.
Финиш "Дакара" 2019 года. И к радости многочленной российской команды, которая работала в сумасшедшем графике две недели, КамАЗы занимают два первых места! Это экипажи Эдуарда Николаева и Дмитрия Сотникова.
"Какой бы задел мы ни делали, всегда марафон преподносил сюрпризы. Но, тем не менее, мы справились. Спасибо команде, механикам. Мы очень счастливы. Везем домой победу", — радостно возбужден многократный победитель ралли "Дакар" Эдуард Николаев.
Но такая победа ценна ещё и тем, что походу гонки "КАМАЗ" поджидали неприятности. Когда на экваторе марафона, россияне лидировали с большим преимуществом, под колеса экипажа Каргинова попал зритель, который находился в небезопасной и неогороженной зоне. Из-за такого несчастного случая, где нет никакой вины пилота грузовика, этот экипаж сняли с гонки.
Сутки спустя трещина в двигателе обнаружилась в другой машине — Айрата Мардеева. Но команда в очередной раз добилась своего. Два оставшихся грузовика не подпустили близко конкурентов. Опытный голландец Де Рой, занявший третье место, отстал в итоге от победителя Николаева на полтора часа. А Дмитрий Сотников, который на "Дакаре" стал вторым, так высоко в карьере со своим экипажем еще не поднимался.
"Этот результат с Эдиком можно делить на двоих, — предлагает Дмитрий Сотников. — Но победил сильнейший! Слышите? Уже радуются, поздравляют Эдуарда. Это сильный результат. "КАМАЗ" — сильнейшая команда. Два грузовика, все равно мы продолжаем давить. Эмоции переполняют".
Безумно счастлив на финише руководитель команды — легенда "Дакара" Владимир Чагин. Каждый этап он переживал и пропускал через себя. Ежедневно проводил по несколько собраний, делал важные указания, подсказывал, пытался максимально помочь своим пилотам во время ралли. Особенно нервными выдались заключительные этапы, когда организаторы продолжали чудить. И каждый день путали и меняли время стартов, что приводило к хаосу среди участников.
"Тем самым мы доказали, что российский автопром – лучший. Тем более это важно в год, когда КамАЗ отмечает юбилей – 50 лет. Давайте радоваться все нашему успеху! Хочу поздравить всех ветеранов КамАЗа, всех заводчан" – призывает руководитель команды "КАМАЗ-мастер", многократный победитель ралли Владимир Чагин.
В этой гонке длиной 3000 километров по территории Перу впервые в истории "Дакара" до финиша в классе мотоциклов, причем в отдельной категории без помощи механиков, доехала российская девушка Анастасия Нифонтова. Также из россиян весь марафон на внедорожниках прошли экипажи Сергея Карякина — Антона Власюка и Дениса Кротова с Дмитрием Цыро. И в 16-й раз в истории, благодаря победе команды "КАМАЗ" "золото бедуина" отправилось в Россию.
Первые в новом году тестовые заезды проходят без основных экипажей: половина команды еще в Южной Америке. На заснеженном полигоне и в самом городе — все разговоры только о победе. Дома 5-летняя Ульяна с братом и мамой ждут возвращения папы Евгения Яковлева — штурмана в экипаже-победителе.
"У папы целый музей на работе", — гордятся отцом дети.
Семьи, друзья и болельщики — все эти дни жили по южноамериканскому времени, следили за ходом каждого этапа.
"Мы очень рады за нашего папу. Но без слаженной работы всей команды, она была бы невозможна. Это победа всей команды, теперь появится в нашей семье еще один такой кубок", — надеется супруга штурмана команды Евгения Яковлева Дарья.
За соревнованиями, без преувеличения, следил весь Татарстан. Одним из первых команду поздравил президент республики Рустам Минниханов.
"Мы считаем, что это огромная победа нашей страны, нашей республики и, конечно же, автомобильного завода КамАЗ", — подчеркнул президент Татарстана Рустам Минниханов.
Именно в Набережных Челнах рождаются грузовики, которые побеждают в "Дакаре". В цехе "КАМАЗ-мастера" даже во время ралли-марафона не прекращалась совсем другая гонка, строительство будущих спорткаров.
Трехкратный чемпион "Дакара" штурман Айдар Беляев показывает музей "КАМАЗ-мастера", где уже не хватает места: 16 побед в самом престижном ралли, а еще десятки наград и кубков других марафонов.
"Весь коллектив болел, следил, перезванивались. Такая активная болельщицкая позиция", — поясняет многократный победитель ралли "Дакар" Айдар Беляев.
Победителей уже ждут дома в Набережных Челнах вместе с главными трофеями — "Золотыми бедуинами".
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
В Татарском проливе найдено тело летчика Су-34
- Россия готова дать ФРГ и Франции допуск в Керченский пролив
- Россиянина арестовали в Норвегии по подозрению в терроризме
- Уволена дознавательница, заявившая о групповом изнасиловании
- Настя Рыбка превратила в балаган свое задержание
Самое читаемое
-
Умерла знаменитая пенсионерка-путешественница Баба Лена
- Спасатели три дня не могут достать из колодца 2-летнего мальчика
- Женщина съела булку в московском ГУМе и скончалась
- Певца Добрынина обвиняют в том, что он выгнал старую мать из дома
- Муж забил до смерти жену-пьяницу тушкой гуся
Вести.Экономика
-
МИД Германии: "Северный поток-2" уже не остановят даже санкции США
- Монетарная политика США укротила Китай
- "РусАл" близок к избавлению от санкций: что это значит?
- Как выдавливали инвесторов из "Магнита"
- Состоятельные европейцы спешно покидают Великобританию
Вести.Hi-tech
-
EMUI 9.0 на Android Pie: новая "ОС" Huawei
- Redmi Note 7: дешевый Xiaomi с 48 мегапикселями
- Батарея не нужна: инновационный чип "питается воздухом"
- Обзор смартфона Alcatel 5V: пробы на главную роль
- Motorola Razr возродят в виде сгибаемого смартфона
Авто.Вести.Ru
-
Топ-15 "бэушных" автомобилей, от которых не хотят избавляться владельцыкупе в стиле BMW X4 с техникой от Volvo
- Вот как будет выглядеть обновленный Mitsubishi Pajero Sport
- Официально представлен обновленный Ford Mondeo
- В России начали продавать "стильную" версию внедорожника Toyota Prado
- Дешевые УАЗ "Патриот" оснастили дорогими опциями
Недвижимость
-
Картошка, рыба и жертва взрыва: елки, которые нас удивили
- Отказ от долевого строительства: будет с новостройками в 2019-м
- На неубранный снег и реагенты можно жаловаться
- Как новые станции метро изменили жизнь москвичей
- Хакеры научились взламывать ванны
- Курильщиков обязали компенсировать вред соседям
Вести.Медицина
-
Ученые доказали опасность зубной нити для здоровья человека
- «Пью слишком много кофе»: стоит ли видеть в этом проблему
- Можно ли умереть от запаха рыбы?
- Без паники: 5 причин, почему болит грудь, не имеющих отношения к раку
- Как выбрать бальзам для губ, который справится с повреждениями
Вести.Стиль
-
Модные итоги: 10 самых ярких выходов на красную ковровую дорожку 2018 года
- Из зимы в лето: как подготовить организм к резкой смене климата?
- 5 шагов к идеальной осанке. Простой комплекс для укрепления позвоночника
- Парфюмерные итоги: 5 самых популярных ароматов 2018 года
- Как встроить цвет года "живой коралл" в зимний гардероб
Вести в 20.00
-
Будущее русского Севера
- Шатдаун на оба ваших дома
- К Крымскому мосту проложен железнодорожный тоннель
Вести-Москва
-
Мошенница из Владимирской области собирала в столице деньги на мнимые похороны
- Скачок температуры: столицу ждет похолодание сразу на 10 градусов
- Крещение: общественный транспорт в Москве будет работать до трех часов ночи
- Канадский театр-цирк "7 пальцев" начинает свое мировое турне с Москвы
- Выходные: гонки на санях, "Зимние старты" и сокровища "Первозданной России"
- Из чего состоят сугробы: синоптики насчитали семь типов снежных кристаллов
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Художник показал, как будут выглядеть принцессы Дисней с реалистичными телами
- За что хвалят и ругают новое "Простоквашино"
- Мультфильмы, которые родители никогда не покажут своим детям
- Художница превратила российских звезд в персонажей "Союзмультфильма"
- Как переделывают мультфильмы в разных странах
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Космическая юла: чёрная дыра в нашей галактике вращается на предельной скорости
- Бактерии в носу помогают человеку защищаться от вирусов гриппа
- Лето близко: снимки "Кассини" указали на метановый дождь на Титане
- Кофейный кризис? 60% кофейных деревьев оказались под угрозой
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
Тутта Ларсен потеряла мужа, ребенка и чудом выжила сама
- Известного актера нашли на улице
- Накануне оглашения завещания объявился внебрачный сын Эдуарда Успенского
- Дочь и вдова известного актера заявили о пропаже наследства
Телеканал "Культура"
-
Дэвид Боуи. Человек, который упал на Землю
- Юбилей Василия Ланового
- В Москве простились с актером Иваном Бортником
- В Египте обнаружена нетронутая гробница возрастом более 4 тысяч лет
Москва 24
-
В Шереметьеве ответили на претензии Лободы
- Пенсионеру грозит арест за развратные действия в отношении девочки
- Названы причины подтопления станций столичного метро
- Оставленных без присмотра в квартире в Москве детей передадут в приют
- Труп мужчины около года пролежал в квартире в центре Москвы