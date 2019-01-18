Цена победы: "Золотой бедуин" в шестнадцатый раз отправился в Россию

Президент России Владимир Путин поздравил "КАМАЗ-мастер" с победой в ралли "Дакар". Президент направил телеграмму гонщикам команды, занявшей первые два места в общем зачете грузовиков. Путь к финишу был сложным: с дистанции под давлением судей и из-за поломок сошли два из четырех экипажей команды.

В руках российских гонщиков — заветный "Золотой бедуин". Они мечтали и приближали этот момент триумфа весь год. Российский экипаж КамАЗа снова лучший на "Дакаре", в самом престижном ралли-марафоне планеты.

Финиш "Дакара" 2019 года. И к радости многочленной российской команды, которая работала в сумасшедшем графике две недели, КамАЗы занимают два первых места! Это экипажи Эдуарда Николаева и Дмитрия Сотникова.

"Какой бы задел мы ни делали, всегда марафон преподносил сюрпризы. Но, тем не менее, мы справились. Спасибо команде, механикам. Мы очень счастливы. Везем домой победу", — радостно возбужден многократный победитель ралли "Дакар" Эдуард Николаев.

Но такая победа ценна ещё и тем, что походу гонки "КАМАЗ" поджидали неприятности. Когда на экваторе марафона, россияне лидировали с большим преимуществом, под колеса экипажа Каргинова попал зритель, который находился в небезопасной и неогороженной зоне. Из-за такого несчастного случая, где нет никакой вины пилота грузовика, этот экипаж сняли с гонки.

Сутки спустя трещина в двигателе обнаружилась в другой машине — Айрата Мардеева. Но команда в очередной раз добилась своего. Два оставшихся грузовика не подпустили близко конкурентов. Опытный голландец Де Рой, занявший третье место, отстал в итоге от победителя Николаева на полтора часа. А Дмитрий Сотников, который на "Дакаре" стал вторым, так высоко в карьере со своим экипажем еще не поднимался.

"Этот результат с Эдиком можно делить на двоих, — предлагает Дмитрий Сотников. — Но победил сильнейший! Слышите? Уже радуются, поздравляют Эдуарда. Это сильный результат. "КАМАЗ" — сильнейшая команда. Два грузовика, все равно мы продолжаем давить. Эмоции переполняют".

Безумно счастлив на финише руководитель команды — легенда "Дакара" Владимир Чагин. Каждый этап он переживал и пропускал через себя. Ежедневно проводил по несколько собраний, делал важные указания, подсказывал, пытался максимально помочь своим пилотам во время ралли. Особенно нервными выдались заключительные этапы, когда организаторы продолжали чудить. И каждый день путали и меняли время стартов, что приводило к хаосу среди участников.

"Тем самым мы доказали, что российский автопром – лучший. Тем более это важно в год, когда КамАЗ отмечает юбилей – 50 лет. Давайте радоваться все нашему успеху! Хочу поздравить всех ветеранов КамАЗа, всех заводчан" – призывает руководитель команды "КАМАЗ-мастер", многократный победитель ралли Владимир Чагин.

В этой гонке длиной 3000 километров по территории Перу впервые в истории "Дакара" до финиша в классе мотоциклов, причем в отдельной категории без помощи механиков, доехала российская девушка Анастасия Нифонтова. Также из россиян весь марафон на внедорожниках прошли экипажи Сергея Карякина — Антона Власюка и Дениса Кротова с Дмитрием Цыро. И в 16-й раз в истории, благодаря победе команды "КАМАЗ" "золото бедуина" отправилось в Россию.

Первые в новом году тестовые заезды проходят без основных экипажей: половина команды еще в Южной Америке. На заснеженном полигоне и в самом городе — все разговоры только о победе. Дома 5-летняя Ульяна с братом и мамой ждут возвращения папы Евгения Яковлева — штурмана в экипаже-победителе.

"У папы целый музей на работе", — гордятся отцом дети.

Семьи, друзья и болельщики — все эти дни жили по южноамериканскому времени, следили за ходом каждого этапа.

"Мы очень рады за нашего папу. Но без слаженной работы всей команды, она была бы невозможна. Это победа всей команды, теперь появится в нашей семье еще один такой кубок", — надеется супруга штурмана команды Евгения Яковлева Дарья.

За соревнованиями, без преувеличения, следил весь Татарстан. Одним из первых команду поздравил президент республики Рустам Минниханов.

"Мы считаем, что это огромная победа нашей страны, нашей республики и, конечно же, автомобильного завода КамАЗ", — подчеркнул президент Татарстана Рустам Минниханов.

Именно в Набережных Челнах рождаются грузовики, которые побеждают в "Дакаре". В цехе "КАМАЗ-мастера" даже во время ралли-марафона не прекращалась совсем другая гонка, строительство будущих спорткаров.

Трехкратный чемпион "Дакара" штурман Айдар Беляев показывает музей "КАМАЗ-мастера", где уже не хватает места: 16 побед в самом престижном ралли, а еще десятки наград и кубков других марафонов.

"Весь коллектив болел, следил, перезванивались. Такая активная болельщицкая позиция", — поясняет многократный победитель ралли "Дакар" Айдар Беляев.

Победителей уже ждут дома в Набережных Челнах вместе с главными трофеями — "Золотыми бедуинами".