Крещенский сочельник: иордани готовы принять верующих

У крещенских купелей в Москве собираются люди. Всего в этом году в столице организовано 62 специализированные площадки для купания верующих. За безопасностью на каждой из них следят врачи, спасатели и полиция. В храмах уже начались торжественные службы.

Подготовка к крещенским купаниям в семье Витковских — целая церемония. Ничего нельзя забыть, даже тапочки.

- Ноги, бывает, прямо прилипают, прилипают ко льду.

Всё, каждый член этой семьи к обряду готов — и душой, и телом.

У многочисленных иорданей уже ждут верующих — в Москве подготовили больше шестидесяти площадок, где купание будет абсолютно безопасным. Оборудованные проруби есть в каждом районе. Сегодня там ещё шумели пилами и кувалдами, стелили резиновые дорожки, последний раз проверяли толщину льда.

"Технология уже отработана годами, самое простое — деревянная конструкция, есть дно у купели, то есть, человек не может никуда провалиться", — показывает начальник отдела экологического просвещения ГПБУ "Мосприрода" Осип Тунинский.

Возле иорданей будет светло благодаря мощным прожекторам, а в брезентовых шатрах — тепло.

- Установлены полевые кухни, которые будут работать всю ночь. После совершения обряда можно будет погреться горячим чаем.

Столпотворения не будет: на площадках предусмотрели разделение потоков людей, а купелей, чаще всего, несколько.

- Никаких плаваний, купаний здесь не предусмотрено, все происходит очень быстро.

Безопасность людей обеспечат не только профессиональные спасатели, но и сотни волонтеров.

Рецепт от бывалых: "Никаких чаёв, ни коньяк, ни водка, прийти молча, не кричать, ополоснуться и попросить, что там хочешь. Ну а лучше каждый день!"

В эти минуты во всех православных храмах Москвы уже идёт всенощное бдение. Ну а по окончании состоится Великое освящение воды.

Температура воздуха сейчас плюс два градуса, вода, очевидно, еще теплее — идеальные условия. Вопреки поверьям, вода в праздник Крещения Господня грехи не смывает, но свойства у неё — чудесные. Как описано в молебне, крещенская вода "губительна для нечистых духов и целительна для душ и телес". Оборудованные по всем правилам иордани по всей столице будут работать и весь завтрашний день. Ожидается, что только в Москве в обряде купания примет участие около 200 тысяч человек.