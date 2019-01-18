386 квадратов: огромную квартиру Подгузов взял в ипотеку

Откуда у него квартира в 386 квадратных метров, объяснил глава "Почты России" Николай Подгузов. Цена такой квартиры оценивается в чуть более миллиарда рублей. Имущество задекларировано, отметил Подгузов.

А приобрел это жилье Николай Погузов, взяв ипотеку, сообщает РИА Новости. Срок выплаты ипотеки не сообщается. Но в Минсвязи документы о покупке квартиры и справке о доходах главы "Почты России" есть.

Кроме того, в отделениях "Почты России" с 2019 года вводятся новшества. В частности, в них будут продавать пиво, а также сейчас "Почта России" изучает возможность продажи лекарств.