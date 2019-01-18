Нарды с Ванькой и турничок: новое видео из жизни Цеповяза

Опубликовано новое видео о члене банды Цапков Вячеславе Цеповязе, осужденном на 20 лет лишения свободы и отбывающем наказание в колонии строгого режима № 3 в Приамурье.

Как передает РИА Новости, по словам автора ролика Сергея Перина, ранее уже публиковавший фото и видео об осужденном, на видео Цеповяз проводит экскурсию по пасеке и своей спальне, оборудованной в отдельном вагончике.

"Вечером тут сижу, чаек пью, в нарды с Ванькой играю, турничок тут", — комментирует заключенный за кадром.

Ранее его адвокаты проинформировали общественность, что их клиент некоторое время работал в колонии на пасеке.

Перин также заявил агентству, что "был вынужден, для безопасности, взять псевдоним".

В ноябре 2018 года разразился громкий скандал, когда ряд СМИ опубликовал фотографии, на которых Цеповяз позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, а на столе у него крабы, шашлык и красная икра. После этого в колонию с проверкой выехала прокуратура.

В результате проверки Федеральной службы по исполнению наказаний руководитель приамурской УФСИН привлечен к строгой дисциплинарной ответственности. 17 января Генеральная прокуратура возбудила против руководства колонии № 3 уголовное дело по факту превышения ими своих служебных полномочий.

Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом к 20 годам лишения свободы по делу банды Цапков, на счету которой одно из самых громких преступлений в истории современной России – убийство осенью 2010 году 12 человек в станице Кущевская (в том числе, нескольких детей).