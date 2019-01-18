Госпитализировать Рыбку не стали

Депортированная из Таиланда и задержанная 17 января в аэропорту "Шереметьево" Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) не нуждается в госпитализации.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировал адвокат девушки Дмитрий Зацаринский.

Он рассказал, что к его клиентке вызывали к ней скорую. Сейчас Вашукевич, по его словам, чувствует себя хорошо и показаний пока не дает.

Адвокат отметил, что до сих пор не видел постановление о возбуждении уголовного дела и не знает, когда оно было возбуждено.

В настоящее время гражданка Белоруссии Вашукевич содержится в московском изоляторе временного содержания "Зябликово".

19 января Нагатинский суд Москвы рассмотрит вопрос о мере пресечения для Вашукевич (Настя Рыбка) и ее приятеле Александре Кириллове (он же Алекс Лесли). Они подозреваются в вовлечении в проституцию. Наказание по данной уголовной статье предусматривает лишение свободы до шести лет.

Ранее сообщалось, что у Вашукевич поднялась высокая температура. Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева объяснила это тем, что у прилетевшей из Таиланда Рыбки не было теплых зимних вещей, а в автозаке почти не топили, поэтому она подхватила простуду.

Рыбка и Алекс получили известность после публикаций о личной жизни российского бизнесмена Олега Дерипаски, которые нашли отражение в расследовании Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального.