"ПСЖ" и "Зенит" согласовали переход Паредеса

Аргентинский полузащитник Леандро Паредес покинет "Зенит" нынешнем зимой. Однако футболист продолжит карьеру не лондонском "Челси", а в рядах чемпиона Франции "Пари Сен-Жермен".

В пятницу "ПСЖ" договорился с Паредесом о контракте. Футболиста устроили условия, предложенные парижанами и зарплата на новом месте. Однако парижанам еще предстоит договориться с "Зенитом". Чемпионы Франции готовы заплатить за 24-летнего аргентинца 35 миллионов евро.

Ожидалось, что Паредес уйдет в лондонский "Челси". Однако сделка сорвалась. При этом английский клуб еще не теряет надежду приобрести игрока.