В Генпрокуратуру направили материал на судью, сбившего девушку

Прокуратура Краснодарского края направит в Генеральную прокуратуру РФ административный материал по ДТП с военным судьей из Краснодара.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал представитель надзорного ведомства.

Речь идет о судье Краснодарского гарнизонного военного суда Арсене Крикорове, который по версии правоохранительных органов 21 декабря в Краснодаре в нетрезвом виде на своей автомашине Kia сбил на пешеходном переходе 18-летнюю участницу сборной края по тхэквондо Викторию Звереву.

После этого водитель пытался уехать, но путь ему преградили другие участники дорожного движения. В ожидании инспекторов ДПС виновник аварии несколько раз заявлял, что усилия доброжелателей тщетны, поскольку он все равно уйдет от ответственности.

Об этом стало известно после того, как на YouTube появился видеоролик с места события.

У спортсменки диагностировали вывих колена и разрыв связок на ноге, ей предстоит операция. Крикоров уже компенсировал ущерб, а руководитель регионального центра спортивной подготовки по тхэквондо Анатолий Таванчев договорился с хирургом, который проведет девушке операцию.

16 января Крикоров подал в отставку.

18 января председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил аппарату Главного военного следственного управления ведомства провести тщательную и всестороннюю проверку данных об аварии, поставив ее результаты на контроль.

Как сообщил старший тренер Центра спортивной подготовки Краснодарского края по тхэквондо Олег Алиев, Зверева после ДТП будет месяц ходить на костылях.