Евгений Плющенко вернулся на лед после операции

Евгений Плющенко вышел на лед впервые после операции.

"Терминатор вернулся на лед, побив свой же рекорд, на седьмой день после операции", — написал он на своей странице в Instagram и разместил видео катания. Также он поблагодарил своего врача за проделанную работу.

12 января двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию был госпитализирован. Его жена Яна Рудковская рассказала, что Евгений провел 30 ледовых шоу, в которых выполнял сложнейшие прыжки. После этого у него начались боли в шейном отделе позвоночника. Плющенко провели операцию.