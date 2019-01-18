Перекрывших Новый Арбат блогеров арестовали на 10 суток

Заблокировавшие движение по Новому Арбату ради съемок клипа блогеры Давид Манукян и Карина Лазарьянц получили по 10 суток административного ареста. Возражений против назначенного им наказания молодые люди, судя по записи из зала суда, не имели.

Манукян и Лазарьянц сами пришли в полицию после того, как обнародованными роликами заинтересовались стражи порядка. На сделанных днем 13 января кадрах молодые люди обсуждают, как перекроют три полосы на Новом Арбате, а затем танцуют посреди дороги под аккомпанемент следующих позади люксовых машин.

Блогеров признали виновными в организации массового передвижения граждан в общественных местах, повлёкшем нарушение общественного порядка, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Алексей Черников. Наказанием стал административнй арест на 10 суток.