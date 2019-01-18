В Москве арестован полицейский по обвинению в мошенничестве

Пресненский суд Москвы арестовал участкового ОМВД России по столичному району Коньково города Москвы Ярослава Сухова,

подозреваемого в особо крупном мошенничестве с недвижимостью.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал пресс-секретарь суда Алексей Черников. По его словам, полицейский взят под стражу до 17 февраля.

В главном управления МВД по Москве проводится служебная проверка о том, что сотрудники одного из отделов подозреваются в мошенничестве со столичной недвижимостью в Москве.

По ее итогам будет принято решение об увольнении действующих сотрудников полиции по отрицательным мотивам.