Совместный экипаж полетит на МКС в апреле

Сроки первого пилотируемого полета к МКС в 2019 году могут сдвинуться. Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Вместо запланированного марта, запуск может состояться в начале апреле.

Окончательное решение будет принято через полторы недели, отмечает телеканал "Россия 24". Ожидается, что на корабле к МКС отправятся российский космонавт Алексей Овчинин и американские астронавты Ник Хейг и Кристина Кох.