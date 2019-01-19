Православные отмечают Крещение Господне

В субботу, 19 января, православные верующие отмечают один из главных христианских праздников — Крещение Господне, вспоминая событие, описанное во всех Евангелиях – крещение Иисуса Христа пророком Иоанном Предтечей в водах реки Иордан.

Главной традицией, сопровождающей праздник Крещения Господня, является освящение воды в память о том, что Христос своим крещением освятил реку Иордан. Обряд Великого освящения воды совершается дважды – 18 января, в канун праздника, и 19 января после литургии. Считается, что в день Крещения вся вода на Земле приобретает особые свойства: верующие могут хранить ее до следующего праздника.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Крещенский сочельник совершил чин Великого освящения воды в храме Христа Спасителя. В праздник Крещения Господня он совершит литургию и чин освящения воды в Богоявленском соборе.

Еще одной традицией праздника Крещения является купание в проруби. В соответствии с поверьем, в этот день омовение в ледяной воде помогает избавиться от грехов и уберегает от болезней. При этом купание в ледяной проруби является народной традицией, которую Церковь не считает обязательной для соблюдения верующими.

Принимать решение окунаться в крещенскую прорубь – иордань — врачи рекомендуют осмотрительно, так как это оказывает сильное воздействие на организм: можно простудиться и заболеть, возможен рефлекторный спазм и даже спазм сосудов с остановкой сердца. Одновременно они предостерегают от употребления алкоголя перед водными процедурами и после них.

Кроме того, медики советуют окунаться в прорубь только в организованных местах, где дежурят медицинские работники и оборудованы места для переодевания и обогрева.