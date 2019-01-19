"Бавария" обыграла "Хоффенхайм" и приблизилась к лидеру

Матчем между "Хоффенхаймом" и "Баварией" начался второй круг чемпионата Германии. "Бавария" одержала победу с результатом 3:1.

Игровое преимущество гостей в первом тайме дважды материализовалось в голы Леона Горецки. Сначала полузащитник баварцев добил в ворота мяч, отраженный Оливером Бауманном. Затем он же замкнул прострел Давида Алабы.

Но после перерыва капитан "Хоффе" Нико Шульц отыграл один гол и вернул матчу интригу. Несколько раз чемпионов выручил вратарь Мануэль Нойер. Однако баваарцы не только удержали победный счет, но и забили третий мяч. Отличился Роберт Левандовский. "Бавария" выиграла 3:1 и набрала 39 очков. У лидера – дортмундской "Боруссии" 42 очка и встреча в запасе.