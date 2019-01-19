Жалоба МОК по Легкову отклонена швейцарским судом

Российский лыжник Александр Легков сохранил золотую медаль, завоеванную на Олимпийских играх в Сочи. Швейцарский суд отклонил апелляцию МОК на решение Спортивного арбитражного суда (CAS), оправдавшего лыжника.

МОК лишил Александра Легкова золотой и серебряной медалей Олимпиады -2014, дисквалифицировав его пожизненно за якобы совершенные нарушения антидопинговых правил. Но спортсмен оспорил это решение в Спортивном арбитражном суде. Затем уже МОК пытался отменить это решение, но не нашел поддержки в швейцарском окружном суде.

Международный олимпийский комитет выразил сожаление решением суда, но не станет его обжаловать. Так же МОК смирился с вердиктом CAS, оправдавшего помимо Легкова еще 26 российских спортсменов.