S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-"

Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне "BBB-" со стабильным прогнозом. Одновременно краткосрочный рейтинг России в иностранной валюте подтвержден на уровне "А-3".

При этом, как отмечает агентство S&P, присвоение России позитивного прогноза возможно в случае, если ее экономический подъем наберет силу, а тенденция роста ВВП на душу населения достигнет показателя, сопоставимого со странами, находящимися на аналогичном уровне развития, сообщает ТАСС.