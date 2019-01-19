Обвиненный в мошенничестве россиянин экстрадирован в США из Болгарии

В минувшую пятницу, 18 января, в США экстрадирован из Болгарии гражданин России Александр Жуков, ранее обвиненный властями Соединенных Штатов в интернет-мошенничестве.

В настоящее время россиянин содержится в тюрьме штата Нью-Йорк, в ближайшее время его посетят сотрудники генконсульства РФ в Нью-Йорке.

В ноябре 2018 года Александр Жуков был задержан в Болгарии на основе запроса США. Ему и еще пятерым гражданам России — Борису Тимохину, Денису Авдееву, Дмитрию Новикову, Александру Исаеву и Михаилу Андрееву – предъявлены обвинения в мошенничестве в Интернете. Такие же обвинения были предъявлены двум гражданам Казахстана — Евгению Тимченко и Сергею Овсянникову, напоминает ТАСС.

По утверждению американской прокуратуры, обвиняемые в течение нескольких лет продавали заказчикам несуществующие просмотры их рекламы, используя для этого интернет-боты, фейковые страницы и компьютерные вирусы. Мошенники программировали контролируемые ими компьютеры для загрузки рекламы на поддельные веб-страницы с помощью автоматизированной программы, чтобы получать прибыль с помощью интернет-рекламы. В результате разработанной ими мошеннической схемы были фальсифицированы миллиарды просмотров рекламы